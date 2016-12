Die Entwickler von Stardew Valley verkünden auf der offiziellen Seite, dass die Termin für den Release der aktuellen Konsolen-Generation feststehen.

Stardew Valley ist eines dieser Spiele, die einen gigantischen Hype erleben und die Steam-Charts stürmen. Der Bauernhof-Simulator, der von vielen großen YouTubern wie zum Beispiel Gronkh gespielt wurde, entwickelte sich zum Liebling der Fans. Die Retro-Grafik und ein gewisses Harvest Moon-Feeling taten ihr übriges und so wurde der Titel weltweit zum Hit - allerdings nur für den PC.

Eine Konsolen-Fassung wurde zwar oft angekündigt, doch so wirklich was getan hat sich nicht. Bis heute: Wie der Entwickler auf der offiziellen Seite bekannt gab, erscheinen die Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One schon im Dezember. So darf man sich in Europa den 14. Dezember für beide Versionen freihalten - Vorbestellungen werden ab sofort angenommen.

Eine Version für die Nintendo Wii U wurde übrigens ausgeschlossen. Das liegt aber nur am baldigen Release der Nintendo Switch im März 2017, die man auf jeden Fall mit Stardew Valley ausstatten will. Offiziell ankündigen könnte man dies aber noch nicht.

