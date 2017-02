Stardew Valley erfreut sich immer noch reger Beliebtheit bei den Spielern. Nun soll eine physische Version für die Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Außerdem soll eine Collector's Edition angeboten werden.

Erst kürzlich berichteten wir über die Konsolenversion von Stardew Valley. Laut Angaben des Entwicklers Eric Barone gibt es hier Schwierigkeiten, die allerdings nicht auf das Spiel zurückzuführen seien. Alle Infos diesbezüglich haben wir in der News:

Nun ist eine physische Version mit vielen Extras auf dem Wege. Die Collector's Edition wird mit der Hilfe von 505 Games an den Mann gebracht. Die CE soll für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Neben dem Hauptspiel liegt der CE noch der offizielle Soundtrack bei. Weitere Extras umfassen ein Poster, eine Karte der Stadt und eine kleine Variante von Kari Fry's Guidebook. Das Spiel soll unverändert in einer aktuellen Version daherkommen.

Außerdem wird eine Standard-Edition angeboten, die 29 US-Dollar kosten soll. Am 11. April 2017 ist es schließlich soweit und Stardew Valley erscheint in physischer Form in den USA, hierzulande beläuft sich der Release auf den 13. April 2017. Alternativ wird auch weiterhin eine digitale Version für 15 US-Dollar erhältlich sein.

