Stardew Valley - Multiplayer-Update bringt brandneue Inhalte

Mit dem kommenden Multiplayer-Update wird Stardew Valley brandneue Inhalte bekommen. Diese sollen auch im Singleplayer zur Verfügung stehen. Der Releasetermin steht weiterhin noch nicht fest.

Wer sich auf den Multiplayer-Modus von Stardew Valley freut, bekommt gleichzeitig auch neue Inhalte für den Singleplayer spendiert. Entwickler ConcernedApe hat offiziell bestätigt, dass er an neuen Inhalten arbeitet.

In der Vergangenheit erklärte ConcernedApe noch, dass es keine neuen Features in Stardew Valley geben soll. Zumindest einige Dinge schaffen es nun doch in das Spiel.

Erstes Teaserbild erschienen

Die neuen Inhalte sollen mit dem Multiplayer-Update erscheinen und gleichzeitig auch den Singleplayer betreffen. Ein erstes Teaserbild zeigt ein Schiff, dessen Funktion aktuell nicht bekannt ist.

Weitere Informationen sollen im Laufe der kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Alle Details werden ConcernedApe zufolge nicht enthüllt: Einige Dinge bleiben geheim.

Seitenauswahl

Infos zu Stardew Valley

Stardew Valley - Geistiger Nachfolger mit Harry-Potter-Elementen Die Publisher und Mit-Entwickler von Stardew Valley arbeiten bereits an einem geistigen Nachfolger. Der soll eine Mischung aus der Farming-Simulation und der Harry-Potter-Reihe darstellen. ...