Stardew Valley - Multiplayer-Modus steht ab sofort zur Verfügung

Ab sofort steht eine Beta-Version des Multiplayer-Modus für Stardew Valley zum Download auf Steam bereit. GOG-Benutzer müssen sich hingegen noch einige Tage gedulden.

Der verantwortliche Entwickler hinter Stardew Valley hatte im April via Twitter bereits versprochen, dass der Multiplayer-Modus im Mai durch ein Update in das Spiel integriert wird. Nun hat der Entwickler auf der offiziellen Webseite mitgeteilt, dass die Beta ab sofort für Steam-Benutzer zur Verfügung steht. GOG-Benutzer werden erst in hingegen in wenigen Tagen Zugang erhalten.

Wie aktivierte ich die Beta?

Um die Beta in Steam zu aktivieren, klickt mit der rechten Maustaste auf das Spiel in eurer Bibliothek und wählt den Punkt "Eigenschaften" aus. Hier wählt ihr den Reiter Beta aus und gebt das Passwort "jumpingjunimos" ein. Klickt anschließend auf die Schaltfläche "Code überprüfen". Solltet ihr alles richtig gemacht haben, könnt ihr nun die Beta-Option aus der Auswahlbox wählen.

Kann ich meine vorhandenen Speicherdateien in der Version 1.3 verwenden?

Ja, ihr könnt eure alten Speicherstände in der neuen Version verwenden und diese sogar für Multiplayer-Spiele nutzen. Ihr solltet dabei allerdings beachten, dass es sich bei dem Multiplayer-Modus noch um eine Beta handelt. Das bedeutet, dass es Bugs geben kann. Aus diesem Grund empfiehlt der Entwickler die Daten im Vorfeld zu sichern.

Multiplayer-Modus

Der Multiplayer-Modus bietet Platz für insgesamt vier Spieler, also die Möglichkeit zu einer kleinen LAN-Party, wie es ConcernedApe beschreibt. Dabei erhält jeder Spieler ein kleines Haus und fortan können alle Aktivitäten gemeinsam erledigt werden. Darunter fällt das Angeln, Felder bestellen, Kämpfen in Höhlen und die Erkundung des Umlands.

Alle weiteren Infos und Details zu dem Multiplayer-Modus findet ihr innerhalb eines umfangreichen Artikels auf der offiziellen Webseite zu Stardew Valley.