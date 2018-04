Stardew Valley - Multiplayer kommt im Mai, Heirat unter Spielern soll möglich sein

Der Multiplayer-Modus von Stardew Valley steht vor der Tür. Bereits in wenigen Wochen geht er laut Aussagen des Entwicklers Tom Coxon an den Start. Ein wichtiges Feature wird immer wieder hinterfragt, die Spieler-zu-Spieler-Heirat soll ebenfalls möglich sein.

Der Entwickler von Stardew Valley ConcernedApe hat sich mal wieder via Twitter zum aktuellen Projekt zu Wort gemeldet. Er gibt an, dass derzeit Fehler ausgemerzt werden und die Arbeit gut voranschreitet. Demnach werden wir, wenn alles klappt, bereits in einem Monat mit dem Multiplayer-Update rechnen dürfen.

Im Mai soll es schließlich so weit sein, dann können die Spieler endlich gemeinsam ihren eigenen Bauernhof bewirtschaften.

Multiplayer in Stardew Valley

Der Multiplayer-Modus bietet Platz für insgesamt vier Spieler, also die Möglichkeit zu einer kleinen LAN-Party, wie es ConcernedApe beschreibt. Dabei erhält jeder Spieler ein kleines Haus und fortan können alle Aktivitäten gemeinsam erledigt werden. Darunter fällt das Angeln, Felder bestellen, Kämpfen in Höhlen und die Erkundung des Umlands.

Eine Einschränkung soll es geben, was den Fortschritt der Geschichte anbelangt. Hier wird nur der Host die Entscheidungen treffen können. Doch es gibt noch eine gute Nachricht.

"Einige Spieler haben nach einer Spieler-zu-Spieler-Heirat gefragt. Es ist eine Idee, die wir wirklich gut finden und wir möchten das Feature ermöglichen."

Es könnte laut Aussagen die Möglichkeit zur Heirat in Stardew Valley geben. Im Singleplayer ist dies nämlich schon lange möglich. Demnach könntet ihr als Paar auch innerhalb des Spiels vor den Altar treten oder einfach nur aus Spaß diesen Bund unter Freunden eingehen. Dieses Vorhaben soll laut Aussagen auf der offiziellen Seite an einige Voraussetzungen gebunden sein. Und falls euch der Ehepartner auf eurer Farm zu wider wird, hilft am Ende vielleicht nur noch die Scheidung? Was ebenfalls möglich sein dürfte. Weitere Infos erfahrt ihr hier:

