Stardew Valley - Kommendes Update verkürzt Ladezeiten beim Speichern

Mittlerweile kann die Farming-Simulation Stardew Valley auch auf der Nintendo Switch gespielt werden und es dauerte nicht lange, ehe der erste Platz der weltweiten Nintendo eShop Charts gesichert war. Doch der spirituelle Harvest-Moon-Nachfolger hatte auf Nintendos Hybrid-Konsole alles andere als einen perfekten Start.

Zum Launch tauchte überraschend ein Fehler auf, der den Spielstand zerstören konnte. Zudem klagten Spieler über die überdurchschnittlich langen Ladezeiten. Kurze Zeit später hieß es, dass man dem Fehler bereits auf den Grund geht und ein weiteres Update in Kürze veröffentlicht werden soll. Dieses wird sich vor allem der Ladezeiten annehmen und diese deutlich verkürzen.

Finn Brice, CEO von Publisher Chucklefish veröffentlichte dazu auf Twitter nun ein Video, in dem zwei Nintendo Switch miteinander verglichen werden. Während sich auf der einen Konsole noch die ungepatchte Version von Stardew Valley befindet, ist auf der anderen Switch bereits das neueste Update installiert. Hier fällt besonders auf, dass das Gerät mit dem installierten Update mit 17 anstatt 25 Sekunden deutlich schneller speichert. Weiterhin sollen mit dem kommenden Update einige kleinere Fehler behoben werden.

As well as fixing loads of bugs in the upcoming patch, the guys managed to speed up saving on the switch significantly. pic.twitter.com/JQegZGPrIK