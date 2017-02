Stardew Valley - Jetzt endlich auch auf Deutsch in der Beta!

Endlich kann man Stardew Valley auf Deutsch spielen! Entwickler Chucklefish hat auf Steam ein Beta-Update veröffentlicht, in dem die Sprache eingestellt werden kann. Der offizielle Patch soll in den kommenden Wochen folgen.

Seit Monaten hoffen die Fans, Stardew Valley endlich auch auf Deutsch spielen zu können. Die sympathische Farm-Simulation ist bislang lediglich in englischer Sprache verfügbar, doch das ändert sich mit dem kommenden Update.

Auf Steam kann das nächste Update schon jetzt inklusive der deutschen Sprache als Beta getestet werden. In der Beta-Version sind neben der Sprache auch einige Bugfixes enthalten, die vollständige Liste findet ihr unten.

So spielt ihr Stardew Valley schon jetzt auf deutsch

Geht in eure Steam-Bibliothek. Wählt Stardew Valley aus. Drückt mit Rechtsklick auf Stardew Valley und wählt „Eigenschaften“ aus. Geht zum Reiter mit dem Namen „Beta“. Wählt hier „beta – Help test new updates before they go live aus“ und drückt anschließend auf „Schließen“.

Wichtige Hinweise zu Stardew Valley in der Beta

Es ist wichtig, dass ihr eure Spielstände von Stardew Valley sichert und ein Backup durchführt. Ihr findet den jeweiligen Spielstand im Ordner „C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Stardew Valley\Saves“ - kopiert ihn einfach und speichert ihn an einem sicheren Ort!

Alte Spielstände funktionieren zwar in der Beta-Version, die Beta-Spielstände jedoch nicht mit der regulären Version. Alles, was ihr jetzt in der Beta macht, kann nicht in eine neuere Version übernommen werden. Die Beta ist somit wirklich nur zum vorsichtigen Ausprobieren gedacht. Das vollständige Update soll in den kommenden Wochen erscheinen.

Was in der Stardew Valley Beta Version enthalten ist

Vollständige Übersetzungen auf Deutsch, Spanisch, Brasilianisch-Portugiesisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch.

Fehlerbehebungen bei der Glücklichkeit der Tiere.

Der „Zurück zum Hauptmenü“-Button ist zurück.

Cursor-Acceleration, wenn man mit einem Gamepad spielt.

