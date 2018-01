Stardew Valley - Entwickler teasert Multiplayer mit Screenshot an

Allzu viele Informationen zum Multiplayer von Stardew Valley hat Chucklefish bisher noch nicht durchsickern lassen. Doch heute hat der Entwickler ConcernedApe einen Screenshot via Twitter gepostet, der wenige Details bereithält.

Scheinbar hat Ape mit drei Freunden eine LAN-Party abgehalten, auf der sie den neuen Modus im lokalen Multiplayer getestet haben. Und auch ihr und eure Freunde sollt bald in diesen Genuss kommen dürfen.

Auf dem Bild sehen wir die Spieler und unterschiedliche Häuser. Doch neben einer glücklichen Nachbarschaft hat es ganz offensichtlich auch eine neue Vogelscheuche ins Spiel geschafft, die wir in der Mitte des Felds sehen - ein wunderschöner Flamingo.

Er gibt zu verstehen, dass der Netzcode ganz solide funktioniert bisher:

"Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun."