Stardew Valley - 2016 mehr Einnahmen als so manche AAA-Titel auf Steam

Hin und wieder gibt es besondere Spieleperlen, die aus der Sektion des Indie-Bereiches hervorspringen. Stardew Valley hat 2016 einen gewaltigen Umsatz gemacht und liegt damit zum Teil sogar vor namenhaften AAA-Titeln.

Zum Ende des Jahres 2016 gab es bei Stardew Valley noch einige Verbesserungen am Gameplay. Insbesondere für die Konsolenversionen, denn die Steuerung mit dem Controller ließ etwas zu wünschen übrig. Hier haben die Entwickler bereits nachgebessert.

Im Großen und Ganzen stellte Stardew Valley für einen aktuellen Indie-Titel einen vollen Erfolg dar. Insbesondere die Zahlen zum Abschluss des letzten Jahres sprechen für sich. So konnte der Titel laut einer interessanten Statistik von Steam Spy auf Twitter, namentlich Sergey Galyonkin, sogar größere AAA-Titel hinter sich lassen.

Die Statistik bezieht sich auf die entsprechenden Verkäufe, die auf Valves Vertriebsplattform Steam getätigt worden sind. Valve hat hierzu auch eine eigene Bestseller-Liste veröffentlicht, die alle Spiele in unterschiedliche Kategorien einteilt. In einer weiteren News berichten wir über die Erfolge anderer Titel:

Der Indie-Titel Stardew Valley sticht ganz klar hervor, da es neben Rocket League oder Dead by Daylight eines der wenigen Spiele in puncto Indie ist, das einen bemerkenswert hohen Absatz generieren konnte. So machten die Entwickler rund 24 Millionen US-Dollar im letzten Jahr. Im Vergleich zu anderen Titeln wie Mafia 3 (ca. 500.000 Verkäufe) hat sich das Spiel rund 2 Millionen Mal verkauft. Sogar Titel wie Just Cause 3 und Call of Duty konnte es hinter sich lassen.

