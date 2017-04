Starcraft Remastered - Origin-Version ab sofort kostenlos zum Download

Das erste Update seit 8 Jahren lässt StarCraft als Gratis-Game daherkommen. Im Detail handelt es sich um Patch 1.18. Der Download steht ab sofort kostenlos zur Verfügung.

StarCraft kehrt noch in diesem Sommer als StarCraft Remastered zurück. Die Ankündigung erfolgte vor kurzem und hier wurde bereits bestätigt, dass das klassische StarCraft im Zuge dessen ebenfalls ein Update erhalten sollte. Der Teaser-Trailer zur Remastered-Version gibt euch einen kleinen Einblick in die überarbeitete Fassung des Spiels. Hier könnt ihr den Trailer ansehen:

Noch immer ist kein genaues Datum für den Release genannt worden und auch der Preis ist weiterhin unbekannt. Allerdings gibt es ab sofort gute Nachrichten in Bezug auf das klassische StarCraft. Erstmals nach 8 Jahren ist ein Update erschienen. Patch 1.18 steht ab sofort zum Download bereit und birgt nicht nur kleinere Änderungen, sondern auch die Tatsache, dass StarCraft und die Erweiterung StarCraft: Brood War ab sofort zum kostenlosen Download für jedermann zur Verfügung stehen. Ihr habt richtig gehört, StarCraft ist ab sofort kostenlos!

Der Download ist für den PC - hier gehts zum PC-Download! - und für den Mac - hier gehts zum Mac-Download! - bereitgestellt worden. Damit ebnet Blizzard also den Weg für das StarCraft Remastered. Abseits der Thematik, dass es nun gratis ist, wurde zudem ein Oberserver-Modus hinzugefügt und es liegen bessere Anti-Cheat-Feature vor. Ihr könnt mit "Alt" plus "Enter" außerdem vom Fenstermodus in den Vollbildmodus wechseln. Schließlich gibt es noch Verbesserungen am Benutzerinterface.

