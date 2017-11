StarCraft II: Wings of Liberty - Strategiespiel wird Free-to-play

Das Echtzeit-Strategiespiel Starcraft II: Wings of Liberty wird demnächst kostenlos spielbar sein. Dies bestätigte Blizzard im Rahmen der Blizzcon.

Im Jahr 2010 veröffentlichte Blizzard mit Starcraft II: Wings of Liberty den Nachfolger zu einem der beliebsten E-Sport-Spielen aller Zeiten. Bis heute folgten ganze zwei Erweiterungen und das Spiel wird weiterhin aktiv gespielt und erfreut sich einer großen Spielerschaft.

RTS wird F2P

Um den Titel weiter voran zu treiben, wird das Hauptspiel ab dem 14. November kostenlos zu spielen sein, wie auf der Blizzcon bestätigt wurde. Das bezieht sich nicht nur auf die Einzelspieler-Kampagne, sondern weitet sich auch auf die Mehrspieler-Ranglisten aus. Diese Ranked Matches werden freigeschaltet, nachdem die Spieler 10 erste Siege des Tages im ungewerteten Modus erlangt haben. Die Coop-Commander werden bis Level 5 ebenfalls kostenlos spielbar sein - Kerrigan, Raynor und Artanis werden auch danach auf unbestimme Zeit zum Spielen einladen.

Für Spieler, die bereits im Besitz von Starcraft II: Wings of Liberty sind, hat Blizzard ebenfalls ein kleines Schmankerl geplant und wird diesen Personen auch die Erweiterung Heart of the Swarm freischalten. Ansonsten werden die einzelnen Kampagnen für jeweils 14,99€ erhältlich sein.

Die Blizzcon ist die hauseigene Messe des Konzerns Blizzard und stellt eine Art Feier für die Fans der Blizzard-Universen dar.

