Star Wars - Selbst der Schauspieler von Jar Jar Binks wollte den Tod seiner Figur

So wirklich niemand mag Jar Jar Binks. Der tollpatschige Gungan hat es nicht leicht und zählt sicherlich zu den unbeliebtesten Charakteren aus dem Star Wars-Universum. Nun stellt sich heraus, dass selbst der Schauspieler von Jar Jar seinen Tod wollte.

Jar Jar Binks, was haben wir ihn gehasst? Seit dem ersten Moment an in Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung war der Gungan vielen wohl eher ein Dorn im Auge, als seinerzeit wirklich bereichernd für die erste Erfahrung mit der neuen Star Wars-Trilogie.

Doch was ist mit Jar Jar eigentlich nach Star Wars Episode III: Die Rache der Sith passiert? Sein Lebensabend sollte er laut dem Roman Aftermath als Clown auf Naboo fristen, allerdings hätten ihm viele Zuschauer ein jähes Ende gewünscht. Und so scheinbar auch der Schauspieler Ahmed Best höchstselbst, der den Gungan verkörpert hat. Wie er nun kürzlich in einem Youtube-Podcast gegenüber Jamie Stangroom verraten hat, hätte er sich ein vorzeitiges Ende für seine Figur gewünscht.

"Ich wollte so sehr, dass der Typ in Stücke zerrissen wird.. George wollte das jedoch nicht. [...] Ich meinte schon immer, dass das Schicksal von Jar Jar einfach zu offen gehalten wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein entsprechendes Ende erhält."

So wirklich begeistert scheint Ahmed Best vom Ende seiner Rolle demnach nicht gewesen zu sein, der sich ein brutales Ende für Jar Jar Binks gewünscht hätte. Er spricht zudem über die Theorie, die vorsieht, dass Jar Jar ein Sith wird. Diese Theorie sagt ihm jedoch keineswegs zu, wie er selbst zu verstehen gibt.

Aber am besten hört ihr euch das volle Interview selbst an, das ungefähr eine Stunde geht und noch viele Nebenthemen und persönliche Attitüden des Schauspielers bereithält.

