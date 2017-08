Star Wars - Obi-Wan Kenobi bekommt eigenen Kino-Film

Ein neuer „Star Wars“-Film wurde angekündigt – rund um den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Verantwortlich für die Verfilmung soll der mit dem Oscar ausgezeichnete Movie Director Stephen Daldry sein.

„Stephen Daldry ist die neue Hoffnung für Star Wars“, beginnt der Bericht des Film-Magazins „The Hollywood Reporter“, in dem die Standalone-Verfilmung zum Kinohelden Obi-Wan Kenobi angekündigt wird. Interne Quellen haben dem Blatt offenbart, dass LucasFilms dem Jedi-Meister einen eigenen Film widmen möchte.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi kommt in die Kinos

Genauere Details zur Story oder dem Setting sind noch nicht bekannt. Bei der Ankündigung handelt es sich bislang nur um eine Info aus mehreren Quellen in Hollywood. Was Star Wars: Obi-Wan Kenobi genau sein wird und worum es sich im Film drehen soll, ist also noch ungewiss.

Die Verfilmung ist ein Teil der Standalone-Projekte bei Disney und LucasArts, die sich der Geschichte der Skywalker-Familie widmen. Es wurde in den letzten Monaten bereits erwartet, dass sich ein solcher Film in Arbeit befindet.

Stephen Daldry soll die Skywalker-Verfilmung machen

Filmemacher Stephen Daldry ist unter anderem für die Meisterwerke „Billy Elliot“ und „The Hours“ verantwortlich. Er sei laut dem Filme-Magazin derzeit in Gespräch und noch nicht bestätigt.

Ein Drehtermin oder gar ein Release für die Kinos in den USA oder Europa ist noch nicht bekannt. Dafür werden wohl noch einige Jahre ins Land ziehen müssen.

