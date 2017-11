Star Wars - Neue Film-Trilogie mit Rian Johnson in Planung

Star Wars wird so schnell kein Ende finden, denn jüngst wurden drei weitere Filme angekündigt, die von Disney mit Rian Johnson als Writer und Director in Auftrag gegeben wurden. Die neue Star Wars-Trilogie wird sich mit neuen Charakteren aus dem Star Wars-Universum beschäftigen.

Abseits der Tatsache, dass jüngst eine neue Live-Action-Serie des Star Wars-Franchises angekündigt wurde, die für die kommende Streaming-Plattform von Disney produziert wird, gibt es weiteres Futter für alle Jedi und Sith da draußen. Eine neue Star Wars-Trilogie wird kommen und sie wird von Rian Johnson - der sich als Produzent für Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi verantwortlich zeigt - produziert.

Das hat Lucasfilm höchstselbst am gestrigen Abend bekanntgegeben, die via starwars.com alle relevanten Informationen bereithalten. So sei dies laut Aussagen erst der Anfang einer langen Reise für Rian Johnson gewesen. Er soll die neuen Filme schreiben und als Director fungieren. Als Produzent wird Ram Bergman eingesetzt, der unter anderem für seine Arbeit an Pakt der Rache, Looper und Don Jon bekannt ist.

Sie geben weiter an, dass die neue Trilogie abseits der Skywalker-Saga verläuft. Wir dürfen uns demnach auf brandneue Charaktere aus dem Star Wars-Universum freuen, die es bisher noch nicht zu sehen gab.

"Er ist eine kreative Kraft und ihm bei der Gestaltung von The Last Jedi zuzuschauen, war eines der Höhepunkte in meiner Karriere."

Kathleen Kennedy spricht sich positiv über die Zusammenarbeit mit Johnson aus, die viel Potenzial in der neuen Trilogie sieht. Genaue Informationen zum Kinostart der neuen Filme gibt es bislang allerdings noch nicht. Es ist jedoch vorstellbar, dass sie nach Episode 9 im Jahreswechsel mit weiteren Anthology-Episoden erscheinen werden und wenn es hier keinen Nachschub geben sollte, womöglich im Jahrestakt.

Doch vorerst geht es mit Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi in eine neue Runde, wenn sich der ergraute Jedi-Meister Luke Skywalker der jungen Rey annimmt und weitere Schlachten gegen die Erste Ordnung geschlagen werden müssen. Der Kinostart ist am 14. Dezember 2017.

