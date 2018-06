Star Wars - Intergalaktischer Wahn: Neun Filme in Entwicklung?

Disney ist kein Unternehmen kurzfristiger Entscheidungen. Schon im Vorfeld war durchgesickert, dass nach Episode IX eine neue Trilogie unter der Leitung von Regisseur Rian Johnson in den Startlöchern stehen wird. Mitproduzent bei Star Wars: Die letzten Jedi und Freund Ram Bergman verriet gegenüber "From the Grapevine" dass sich die neue Trilogie aktuell noch in einem sehr jungen Entwicklungsstadium befindet. In diesem Kontext betont er, dass man vollkommen auf neue Welten und Charaktere setzen möchte:

It’s a completely new trilogy that writer-director Rian Johnson, my partner, is going to create. It’s all new characters. Everything is new.