Star Wars - Hotel samt immersiver Erfahrung geplant

Wiz Khalifa stößt Psy mit Gangnam Style vom YouTube-Thron und Disney plant ein Hotel mit Star Wars-Feeling. Außerdem gibt es neues Behind the Scenes-Material zu Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi und Kingdom Hearts 3 kommt 2018 auf die PlayStation 4 und Xbox One. All das samt allen Details in der heutigen Ausgabe der PlayNation News.