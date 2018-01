Star Wars - Ewan McGregor möchte erneut in die Rolle des Obi-Wan Kenobi schlüpfen

Noch hat Disney keinen Standalone-Film zum Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi aus Star Wars bestätigt. Doch Ewan McGregor wäre an der Rolle interessiert, wie er jüngst verkünden ließ.

Derzeit kursieren viele Gerüchte im Netz, dass sich der dritte Star Wars-Anthology-Film ganz um Obi-Wan Kenobi drehen könnte. Ein Spinoff zum allseits beliebten Jedi-Meister würden sich viele Fans des Franchises vom Herzen wünschen. Doch bislang gibt es noch keine handfesten Beweise für eine solche Entscheidung Disneys.

Solo: A Star Wars Story Name des Films bekannt

Ewan McGregor würde Obi-Wan spielen

Und doch kam es jüngst zu einer bemerkenswerten Äußerung, die vom Schauspieler Ewan McGregor stammt. Selbstverständlich ist dies abermals ein Grund zur Spekulation und die Gerüchte festigen sich. Im Detail hat er während der Golden Globes 2018, wo er für seine schauspielerische Leistung in der Serie Fargo ausgezeichnet wurde, Folgendes gesagt:

"Nur das, es wird derzeit eine Menge geredet und ich wäre glücklich, ihn abermals spielen zu können. Aber ich weiß nicht mehr darüber als ihr. Im Moment gibt es keinen Plan."

Dies entgegnete er auf die Frage eines Journalisten, ob er an der Rolle interessiert wäre. Obgleich diese Aussage vielleicht einige enttäuschen dürfte, können sich die Fans fürs Erste auf der anderen Seite doch mit einem gewillten Ewan McGregor zufrieden geben. Der Wille ist da. Fragt sich nur, was Disney diesbezüglich plant. Weiß er wirklich nichts über die Pläne Disneys, was meint ihr? Lasst gerne einen Kommentar diesbezüglich zum Sachverhalt da.

In Hollywood bereits bestätigt

Obgleich es noch kein offizielles Announcement seitens Disney gibt, ist der Film innerhalb Hollywoods schon bestätigt. So haben nicht nur The Hollywood Reporter und zahlreiche Insider über die Obi-Wan-Verfilmung berichtet. Alle Infos diesbezüglich gibt es hier:

