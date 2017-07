Star Wars - Disney plant eigenes Hotel mit individueller Geschichte für die Gäste

Disney wird nicht nur die Themenparks zur Weltraum-Saga Star Wars eröffnen, sondern auch ein Hotel, das euch als Charakter in die Geschichte entführt. Alle Personen in dem Hotel sollen demnach eine Rolle - samt Kostümen - übernehmen und eine einzigartige Geschichte erleben.

Der Konzern Disney nutzt die erworbene Star Wars-Lizenz nicht nur für typische Produkte wie Filme, Serien und Merchandise-Artikel, sondern weitet die Ideen enorm aus. So wird es zukünftig zwei Themenbereiche in den Disney Resorts in Anaheim und Orlando geben, die den Besuchern unter anderem einen betretbaren Millenium Falken oder typische Sehenswürdigkeiten bieten sollen.

Möge die Macht mit euch sein!

Für Disney scheint dies jedoch noch nicht genug zu sein und man kündigte im Rahmen der D23 Expo - einer Messe rund um Disney - an, dass man ebenfalls ein Star Wars-Hotel in Orlando eröffnen möchte. Dabei werde man aber nicht nur das typische Aussehen des Kosmos verarbeiten, sondern sich weitaus tiefgehender mit der Thematik auseinandersetzen. So sollen die Besucher in eine kreierte Rolle schlüpfen, die sie dann während ihres Aufenthalts auf dem "Raumschiff" ausleben können. Dabei werden sie nicht nur von anderen Gästen unterstützt, sondern auch vom Personal, das ebenfalls mit einer eigenen Hintergrundgeschichte und Kostümen ausgestattet sei. Durch diese Umsetzung sei man in der Lage, ein völlig revolutionäres Urlaubsgefühl zu bieten, das bisher so noch nicht möglich war und jeden einzelnen Besucher zu einem aktiven Teil der Galaxie werden lasse.

Damit die Immersion nicht verloren geht, werden die Zimmer eine Aussicht ins Weltall bieten und die gesamte Umgebung eine Interaktion mit den Gästen zulassen. Bisher veröffentlichte Disney nur erste Konzeptzeichnungen und verriet kein genaues Datum, wann das Hotel eröffnen soll. Auch die Frage nach dem Preis für die Reise ins Weltall blieb bisher unbeantwortet - diese dürfte aber sicherlich durchaus kostspielig werden.

