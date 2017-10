Star Wars - Audi-Designer entwirft Konzept für Tie-X

Der Audi-Designer Jason Batteresby hat mit seiner Arbeit ein Zeichen für das Galaktische Imperium gesetzt. Sein Raumschiff-Modell einer imperialen Spezialeinheit Vaders, wie er es selbst niederschreibt, könnte qualitativ direkt im nächsten Star Wars-Film verbaut werden.

Was macht ein Audi-Designer eigentlich so in seiner Freizeit? Richtig! Er entwirft Concept Arts, die dem Galaktischen Imperium aus Star Wars zugute kommen. Jedenfalls ließe sich dieses Hobby mit Jason Battersby in Verbindung bringen, der tatsächlich als Designer für Audi tätig ist.

In seiner Freizeit hat er scheinbar Gefallen an den Flugapparaten des Imperiums aus dem allseits beliebten Franchise gefunden. Er entwarf diesbezüglich eine eigene Interpretation - den sogenannten Tie-X. Die Arbeit hieran hat laut Aussagen ganze vier Monate in Anspruch genommen. Er wollte einen Tie-Fighter konstruieren und seine eigenen Ideen einfließen lassen.

Er hat seinem Raumschiff-Design sogar eine kleine Hintergrundgeschichte verpasst. Immerhin fliegt so ein finsteres Raumschiff nicht ohne Grund durch eine weit weit entfernte Galaxie.

"Aus den Schatten tritt der Tie-X, Vaders geheimes Projekt eines erweiterten Tie-Fighters. Nur eine Handvoll sind dem Todesstern bei seinem vorzeitigem Untergang entkommen. Diese erweiterten Tie-Fighter sind die bewegungsfähigsten ihrer Art beim Imperiums, um geheime Operationen für Vader in der gesamten Galaxie durchzuführen."

Mit seinem Design trifft Jason voll ins Schwarze. So wirken Rundungen und Kanten der Raumschiffe doch mehr als bedrohlich. Falls ihr mehr vom Designer Jason Batteresby sehen möchtet, dann schaut gerne auf seiner Webseite vorbei. Hier seht ihr ein umfangreiches Portfolio an Designs, darunter auch alle Bilder zum Tie-X.

Als geheime Flieger, die jene Machenschaften Vaders fürs Imperium weiterführen, könnten wir uns die Tie-X-Fighter gut und gerne im nächsten Ableger Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi vorstellen.

Seitenauswahl

Star Wars - Disney plant Filme bis mindestens 2032 Eine Aussage mit zweifelhaftem Charakter: Disney CEO Bob Iger spricht in einem Interview an, dass man die „Star Wars“-Marke locker noch bis ins Jahr 2032 mit neuen Filmen füllen ...