Rogue One kommt immer näher und langsam aber sicher fangen Fans und Interessierte an sich etwas detailliertere Fragen zum Film zu stellen – zum Beispiel wie lange Rogue One überhaupt geht. Antworten auf diese Frage liefert uns nun Anthony Breznican.

Knapp noch einen Monat hin bis zum ersten Spin-Off Film Rogue One aus dem Star Wars Universum, welches von Käufer Disney in die Welt gesetzt wird. Viele ‚oberflächliche‘ Details sind mittlerweile bekannt, zum Beispiel die Tatsache, dass wir Urgestein-Bösewicht Darth Vader zu Gesicht bekommen werden und dass der Film zwischen Episode III und IV angesiedelt sein wird. Detailliertere Frage wie etwa die tatsächliche Laufzeit des Streifens blieben bisher unbeantwortet, nun erhalten wir aber auch diesbezüglich immer mehr Informationen.



Was die Laufzeit angeht, liefert uns Anthony Breznican eine Antwort – selbiger war über die vergangenen Monate hinweg die Star Wars Quelle, die spätere fast immer Recht behalten sollte. Laut dessen Informationen wird uns Star Wars: Rogue One eine ‚exakte‘ Laufzeit von 2 Stunden und 13 Minuten bieten (inklusive folgendem Abspann und allem Drum und Dran). Den dazugehörigen Tweet findet ihr unter diesem Beitrag verlinkt.

Weitere Informationen zu Rogue One

I can tell you that right now. Yes, it's 2 hours and 13 minutes, including credits. https://t.co/oycMsFahqk — Anthony Breznican (@Breznican) 18. November 2016

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Rogue One

Star Wars: Rogue One - Offizieller Teaser-Trailer ist da! Ein weiterer offizieller Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story ist erschienen. Am Schluss ist Darth Vader zu sehen. Somit ist das Comeback der ikonischen Filmfigur offiziell bestätigt.