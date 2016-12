Star Wars: Rogue One läuft in einigen Wochen in die Kinos an, der Kartenvorverkauf startet bereits am kommenden Montag, dem 28. Novemer 2017.

Fans fiebern schon heißbegierig auf das erste Spin-off des Star Wars-Franchises. Mit Rogue One: A Star Wars Story schicken die Mannen von Disney erstmals einen Kinofilm ins Rennen, der abseits der Hauptgeschichte etwaiger Episoden abläuft.

Nun ist das Datum für den Vorverkauf bekannt. Ab Montag, dem 28. November 2017, können die Tickets in Auftrag gegeben werden. Ein bundesweites Mitternachts-Preview des neuen SciFi-Abenteuers wird bereits am 15. Dezember abgehalten.

Ticket-Rekorde in Aussicht

Beim siebten Ableger Star Wars: Das Erwachen der Macht wurden am ersten Wochenende bereits 247 Mio. US-Dollar eingefahren (inklusive Previews). Insgesamt sprengte Disney satte zwei Milliarden US-Dollar mit dem Kinohit. Wird Rogue One an den Erfolg von Episode 7 anknüpfen können? Experten rechnen mit rund 100 bis 130 Millionen US-Dollar in der ersten Kinowoche in den USA.

Am 15. Dezember 2016 ist es schließlich soweit und wir dürfen uns auf eine galaktische Reise begeben - fernab von Luke Skywalker und seinen Freunde. Der Film ist zwischen Star Wars: Episode III und Episode IV angesiedelt und handelt von der Beschaffung der Baupläne des Todessterns. Das prekäre Unterfangen wurde bereits in der Hauptgeschichte thematisiert und nun sehen wir, wie unter anderem Jyn Erso, Diego Luna und Donnie Yen den Kampf mit dem Imperium aufnehmen.

