Der Minecraft-YouTuber Herr Bergmann arbeitet an seinem eigenen Star-Wars-Fanfilm. Das Projekt mit dem Namen „Berg Wars“ wird komplett in Minecraft gedreht. Einige weitere YouTuber dürfen sich über einen Gastauftritt in Berg Wars freuen.

Bereits seit über einem Jahr arbeitet der Minecraft-YouTuber Herr Bergmann an seinem eigenen Fanfilm zu Star Wars. Das Projekt mit dem Namen „Berg Wars“ wird eine komplett in Minecraft animierte Kurzfilm-Serie sein, die eigentlich schon 2016 hätte erscheinen sollen.

Herr Bergmann veröffentlichte im vergangenen Februar 2016 einen ersten Teaser zu Berg Wars, der einen ersten Einblick in den Kurzfilm gab. Jetzt wurde ein längerer und umfangreicher Trailer zum Star-Wars-Fanfilm online gestellt, der neue Informationen enthält.

Berg Wars, ein Minecraft-Kurzfilm

Unter anderem sollen zahlreiche Gastauftritte in Berg Wars vorkommen. Meistens handelt es sich dabei um weitere Minecraft-YouTuber wie Paluten oder GermanLetsPlay, die in früheren Werken bereits mit Herr Bergmann zusammengearbeitet haben.

Ein Releasetermin ist den Angaben von Herr Bergmann zufolge noch nicht bekannt. Berg Wars werde veröffentlicht, sobald er mit der erreichten Qualität zufrieden ist. Den vollständigen Trailer findet ihr mit einem Klick auf den Kasten:

