Star Wars: Rogue One - Das große Quiz für Anfänger und Experten

Seid ihr Neulinge oder echte Experten, wenn es um Star Wars geht? In einem dreiteiligen Quiz stellen wir euer gesamtes Wissen auf die Probe und fordern euch heraus. Könnt ihr alle drei Challenges bestehen und uns beweisen, was ihr alles zu Star Wars wisst?

Möge die Macht mit euch sein! Doch nicht nur die ist entscheiden, sondern auch das nötige Wissen - zumindest, wenn es um die Kultreihe Star Wars geht. Wie es darum steht, könnt ihr heute in unserem großen Quiz selbst herausfinden!

Wir haben für euch ein dreiteiliges Quiz erstellt, das in seiner Schwierigkeit stetig ansteigt. Im ersten Teil konfrontieren wir euch mit vergleichsweise einfachen Fragen, im zweiten Teil mit mittelschweren und im letzten und finalen Teil mit wahren Experten-Fragen.

Hier geht es direkt zu den Quizzes - möge die Macht mit euch sein!

