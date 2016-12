Die Einspielsumme liegt deutlich hinter Star Wars: Episode VII, was zu erwarten war, und dennoch sprechen die Umsätze für sich. Satte 155 Mio. US-Dollar darf Rogue One am ersten Wochenende verbuchen.

Am 16. Dezember 2016 hat Rogue One: A Star Wars Story den offiziellen Kinostart hingelegt. Die meisten Tickets für die Mitternachtsvorstellung in diversene Kinos waren überall ausverkauft, was bereits ein hohes Interesse an den Film aufzeigte. Doch wie sieht es mit den Einspielergebnissen aus?

Bereits in der ersten Nacht wurden 30 Millionen US-Dollar für die Karten in den USA bezahlt. Das ist der Rekord für Donnerstagnacht im Jahr 2016. Im Jahr 2015 wurde der Rekord von Star Wars: Episode VII mit 57 Millionen US-Dollar gebrochen. Am ersten Wochenende erwarteten die Analysten ca. 120 - 150 Mio. US-Dollar.

Tatsächlich hat der Spin-off-Film bereits am Freitag satte 71 Mio. US-Dollar eingespielt. Die vollen Daten, also vom 16. bis zum 18. Dezember 2016, belaufen sich auf exakte 155 Mio. US-Dollar. Im internationalen Bereich spielte er zudem 135,5 Mio. US-Dollar ein. Insgesamt beläuft sich die Summe also auf 290,5 Mio. US-Dollar. Das liegt deutlich unter Das Erwachen der Macht, was allerdings zu erwarten war.

