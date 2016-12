Kaum ist Rogue One in den Kinos, da wimmelt es nur von neuen Gerüchten und Vermutungen. Dem wird schnell entgegengewirkt und in Bezug auf eine bestimmte Figur des Spin-Offs wird gesagt, dass sie NICHT Oberbösewicht Snoke ist.

An dieser Stelle sei vor kleineren Spoiler gewarnt, wenn ihr das neue Spin-Off des Star Wars Universums Rogue One noch nicht gesehen habt. Wie bereits aus den Trailern hervorkam, dürfen sich Fans von Star Wars über einen Auftritt des legendären Bösewichts Darth Vader freuen, der hier und da einige nette Szenen aufzuweisen hat. Im Mittelpunkt der Diskussion steht jedoch dessen verhüllter „Diener“ mit dem Namen Vaneé, der von der Community sofort mit Snoke in Verbindung gebracht wurde.



Pablo Hidalgo ist eine namenhafte Größe, der zuvor außerhalb von LucasFilm als Quelle des Wissens galt und später Teil des Unternehmens wurde – aktuell dient Hidalgo als beliebte Schnittstelle, die diverse Fragen rund um die aktuellen Star Wars Filme beantwortet – auf Twitter stellt dieser ganz klar, dass es sich bei Vaneé um eine ganz eigene Figur handelt (den Post dazu findet ihr unter diesem Beitrag)

Damit geht die nächste Snoke-Theorie zu Brüche, wenngleich die Tatsache bestehen bleibt, dass es sich bei Vaneé um einen extrem geheimnisvollen Charakter handelt. Übrigens stellt Hidalgo in diesem Zusammenhang fest, dass sich Darth Vader gemeinsam mit Vaneé tatsächlich auf dem Vulkanplaneten Mustafar befindet – was genau die beiden auf diesem Planeten verfolgen, bleibt aktuell aber weiter verborgen.

@tweetingJoao Vaneé is his own character. — See Ya Next Year! (@pablohidalgo) 15. Dezember 2016

