Star Wars Rebels, die aktuelle Animationsserie aus dem Hause Disney, läuft derzeit in der dritten Staffel. Ein aktueller Trailer, passend zum Mid-Season-Finale, zeigt die zweite Hälfte der dritten Staffel und teasert einen epischen Kampf zwischen Darth Maul und Obi Wan Kenobi an.

Die Nachfolgeserie von Star Wars: The Clone Wars erfreut sich bei vielen Zuschauern rege Beleibtheit. So werden die Zuschauer in der Animationsserie Star Wars Rebels, die 5 Jahre vor Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung stattfindet, mit alten Bekannten konfrontiert und in das Setting der ursprünglichen Trilogie geworfen. Die Rebellion gegen das Imperium läuft auf Hochtouren.

Der Waise Ezra Bridger schließt sich eine Gruppe von Freiheitskämpfer an, die von Kanan Jarrus angeführt wird und Widerstand gegen das Imperium leistet. Ezra durchläuft daraufhin eine Jedi-Ausbildung, denn Kanan ist einer der letzten lebenden Jedi, die im Zuge der Order 66 nahezu vollständig ausgelöscht worden.

Im Zuge der Abenteuer treffen die Helden immer wieder auf Handlanger von Darth Vader und führen geheime Operationen durch. Im November 2015 wurde vermeldet, dass Star Wars Rebels in die dritte Staffel geht. Diese soll besonders spannend werden, da alte Bekannte zurückkehren werden.

Bereits in der Serie The Clone Wars wurde enthüllt, dass Darth Maul noch am Leben ist, der gegen Ende der 2. Staffel seinem Exil entkommt. Am Ende des Teaser-Trailers trifft er auf einen alten Mann, der sein Lichtschwert zückt. Niemand Geringerer als der ergraute Obi Wan Kenobi wird demnach die Kampfhandlung mit Darth Maul aufnehmen. Die zweite Hälfte der dritten Staffel beginnt noch im Januar 2017.

