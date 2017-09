Star Wars Rebels - Starttermin der finalen Staffel bekanntgegeben

Die vierte Staffel von Star Wars Rebels steht in den Startlöchern. Disney hat nun den Starttermin bekanntgegeben und einen neuen Trailer veröffentlicht.

Bereits vor einiger Zeit wurde seitens Disney eine vierte Staffel zur Erfolgsserie Star Wars Rebels angekündigt. Der Sender Disney XD wird zu Beginn eine Doppelfolge ausstrahlen, die am 16. Oktober 2017 über die heimischen Bildschirme flimmert. Passend dazu ist nun ein Trailer erschienen, der einen weiteren Einblick in die kommenden Ereignisse liefert.

In der vierten Staffel werden Ezra, Kanan, Zeb, Sabine, Hera und Chopper erneut in den Kampf mit dem Imperium treten. So wird die Handlung um Sabines Heimatwelt Mandalore vorangetrieben. Auch Ezra sieht sich mit schwierigen Problemen auf seiner Heimatwelt Lothal konfrontiert. Im Trailer sehen wir zudem Admiral Thrawn, der sich vor der Führungsriege des Imperiums behaupten muss. Krennic hat eigene Pläne und möchte das "Project Stardust" vorantreiben. Außerdem sehen wir den Kopfgeldjäger Rukh, der auf Hera angesetzt wird.

Insgesamt dürfen wir uns auf eine spannende Vorgeschichte freuen, die schlussendlich zu den Ereignissen im allerersten Star Wars-Film führen wird. Lucasfilm gibt zu verstehen, dass diese Entwicklungen mit der vierten Staffel abgeschlossen sein dürften. Da wir die Hauptfiguren wie Ezra und Kanan in den Filmen nie zu Gesicht bekamen, wird die Frage des Verbleibs wohl auch final geklärt werden. Dave Filoni, verantwortlicher Regisseur von Star Wars Rebels, hat bereits verlauten lassen, dass es nach Rebels eine weitere Animationsserie geben könnte.

