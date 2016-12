Blicken wir zurück auf das Jahr 2016, so denken wir ziemlich schnell an all die verstorbenen Stars, die dieses Jahr von uns gingen. Kurz vor 2017 ist damit leider noch immer nicht Schluss - Carrie Fisher, bekannt als Prinzessin Leia aus Star Wars, fiel diesem Jahr ebenfalls zum Opfer. Die Community von Star Wars: The Old Republic zollt ihr nochmal Respekt.

Es sind bewegende Geschichten, die zeigen, wie eng verbunden Spieler eines MMOs miteinander sind: Nachdem die Fangemeinde des Online-Rollenspiel-Klassikers Star Wars: The Old Republic vom Tod Carrie Fishers erfahren haben, organisierten diese eine Gedenkzeremonie zum Abschied von "Prinzessin Leia".

Zahlreiche Spieler trafen sich vor Schloss Organa und starteten eine bewegende Feier für die am Dienstag, dem 27. Dezember, verstorbene Carrie Fisher. Grund für das frühzeitige Ableben der mittlerweile 60-jährigen war eine schwere Herzattacke, die sie während eines Fluges erlitt.

Zeremonie im Video anschauen

Im untenstehenden Video könnt ihr euch die Zeremonie in voller Länge anschauen - gut 35 Minuten ist diese lang. Unser Respekt der Community und Beileid an alle, die um Carrie Fisher trauern.

