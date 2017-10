Star Wars: The Old Republic - Die ersten beiden Erweiterungen aktuell kostenlos verfügbar

Aktuell verschenken die Entwickler von BioWare die ersten beiden Erweiterungen zu Star Wars: The Old Republic - 'Aufstieg des Huttenkartells' und 'Schatten von Revan'.

Die Entwickler von BioWare haben Grund zu Feiern: Ihr Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic wurde vor wenigen Tagen für die Xbox One veröffentlicht. Das RPG aus dem Jahr 2003 erschien damals unter anderem für die Xbox und ist jetzt dank der Abwärtskompatibilität ein Teil der Xbox One-Spielebibliothek. Davon profitieren auch die aktuellen und zukünftigen Spieler von Star Wars: The Old Republic, denn momentan sind die ersten beiden Erweiterungen kostenlos zu erhalten.

Die ersten Erweiterungen kostenlos

Die Erweiterungen 'Aufstieg des Huttenkartells' und 'Schatten von Revan' beschäftigen sich mit dem ausufernden Konflikt zwischen dem Imperium und der Alten Republik, deren Höhepunkt auf Makeb stattfindet. Wenige Zeit später tauchen plötzlich die Anbeter Revans auf und behaupten, dass ihr Meister zurückgekehrt sei. An dieser Stelle gibt es bereits Überschneidungen, denn in Star Wars: Knights of the Old Republic spielt eben jener Revan eine sehr große Rolle.

Damit ihr die kostenlosen Erweiterungen erhaltet, müsst ihr nur auf die offizielle Seite von Star Wars: The Old Republic gehen und in der Accountverwaltung folgenden Code einlösen: REVANRETURNS

Zusätzlich lässt sich ein sogenanntes Swoop-Bike freischalten, mit dem ihr durch die Welt rasen könnt. Dafür müsst ihr ebenfalls an der gleichen Stelle nachstehenden Code eingeben: KOTORSPEEDER

KOTOR-Event endet im November

Des Weiteren fügte BioWare einige neue Angebote in den Kartellshop des Spiels ein. So gibt es unterschiedliche Kleidungsstücke, die sich optisch an den Charakteren von Knights of the Old Republic orientieren und so für ein nostalgisches Feeling sorgen dürften. Wer Interesse an den kostenlosen Erweiterungen und/oder den Kostümen hat, sollte sich jedoch sputen, denn die Aktion gilt nur bis einschließlich 6. November.

Das MMORPG Star Wars: The Old Republic erschien 2011 mit einem Abo-Modell und ist mittlerweile in einer Free-to-Play-Variante erhältlich. Monatliche Kosten sind nur noch auf Wunsch und gegen spezielle Premium-Inhalte nötig.

