Star Wars: The Old Republic - EA denkt über Einstellung nach

Electronic Arts denkt über die Einstellung von Star Wars: The Old Republic nach. Derzeit sei nur noch ein kleines Team für die Weiterentwicklung des MMOs verantwortlich. Wie viele Abonnenten überhaupt noch verblieben sind, ist unklar.

Die Zukunft von Star Wars: The Old Republic steht in den Sternen: Publisher Electronic Arts denkt derzeit über die Einstellung des MMOs nach. Das berichtet Kotaku unter Berufung auf anonyme Quellen.

Aktuell sei ohnehin nur noch ein kleines Team von Entwickler BioWare Austin für die Weiterentwicklung verantwortlich. Der Reste habe sich neuen Projekten, darunter auch Anthem und einem neuen Dragon Age, zugewandt.

Zukunft ist völlig ungewiss

Man lote aktuell mehrere Optionen für Star Wars: The Old Republic aus, so der Bericht. Die Zukunft des Spiels sei demnach völlig ungewiss, weshalb ein Stopp der weiteren Entwicklung denkbar sei.

Bereits zum Release musste The Old Republic mit sinkendem Interesse an klassischen MMO-Spielen kämpfen. Die Zahl der Abonnenten sank innerhalb eines Jahres drastisch, weshalb 2012 eine zusätzliche, wenn auch eingeschränkte, Free-2-Play-Option hinzu kam.

Das Ende von The Old Republic?

Erste Anzeichen für das baldige Ende von Star Wars: The Old Republic sind bereits ersichtlich. Seit dem Release veröffentlichte man jährlich eine neue Erweiterung - jedoch nicht in 2017. Seitdem veröffentlichte BioWare Austin lediglich kleinere Updates.

Innerhalb von BioWare existieren derweil weitere Probleme, die das gesamte Studio betreffen. Das neue Projekt hat ebenfalls mit Schwierigkeiten zu hadern, wie wir hier berichten:

