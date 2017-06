Star Wars: Han Solo-Film - Ron Howard wird neuer Regisseur

Völlig überraschend trennten sich die Lucasfilm Ltd und die Regisseure Phil Lord und Chris Miller. Beide sollten die Regie für das Han Solo-Spin-Off übernehmen und führten die Leitung in den vergangenen Monaten. Es soll kreative Differenzen zwischen den Regisseuren und Lucasfilm gegeben haben, sodass der Vertrag in den finalen Zügen des Drehs gekündigt wurde.

Den letzten Schliff der Dreharbeiten samt Nachdrehs wird jetzt der Oscar-prämierte Regisseur Ron Howard übernehmen. Dies berichtet das Magazin Hollywood Reporter vorab exklusiv. Demnach wird sich Ron Howard mit den Schauspielern treffen, um sich einen Überblick über das bisher Geschaffte und die nötigen Arbeiten zu machen. Die Dreharbeiten sollen am 10. Juli fortgeführt werden. Unter den Schauspielern befinden sich namhafte Personen wie Woody Harrelson, Emilia Clarke und Thandie Newton. Die Hauptrollen werden übernommen von Alden Ehrenreich und Donald Glover. Ehrenreich schlüpft in die Rolle des ikonischen Schmugglers und Glover mimt seinen Kumpanen Lando Calrissian.

Kathleen Kennedy von der Lucasfilm Ltd äußerte sich folgendermaßen zum Wechsel des Regisseurs:

"At Lucasfilm, we believe the highest goal of each film is to delight, carrying forward the spirit of the saga that George Lucas began forty years ago. With that in mind, we’re thrilled to announce that Ron Howard will step in to direct the untitled Han Solo film. We have a wonderful script, an incredible cast and crew, and the absolute commitment to make a great movie."