Star Wars: Han Solo-Film - Name des Films bekannt

Ron Howard, seines Zeichens Director vom neuen Star Wars-Anthology-Film, hat nun verlauten lassen, wie der Name des zweiten Spin-offs der Star Wars-Saga lauten wird.

Lange Zeit haben wir bei PlayNation und die weltweite Fangemeinde von Star Wars spekuliert, wie der zweite Teil der Anthology-Auskopplung denn nur heißen könnte. Bisher stand bereits fest, dass es sich um einen Film handelt, der den Schmuggler Han Solo in den Fokus der Erzählung rückt. Als Schauspieler des jungen Solos wird Alden Ehrenreich zu sehen sein.

Doch nun hat auch das Warten in Hinsich auf den Filmtitel ein Ende. Die Mannen von Lucasfilm haben nun offiziell durchsickern lassen, wie der Streifen final betitelt wird. Im Detail geschah die Ankündigung durch den Director Ron Howard, der den Namen via Twitter bekanntgegeben hat.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr