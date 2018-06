Star Wars Episode 9 - Rückkehr zum großen Abschluss: Ewan McGregor endlich als Obi Wan dabei?

Die Gerüchteküche und damit einhergehende Verwirrung bei Star Wars will einfach nicht abbrechen. Anonymen Quellen zufolge könnte Schauspieler Ewan McGregor in seiner ikonischen Rolle als Obi Wan zurückkehren – und zwar noch zum Abschluss der neuen Trilogie in Episode IX.

Ein Gerücht, dass sich aktuell schneller verbreitet als ein Lauffeuer: Das Internetportal The Sun beruft sich auf eine anonyme Quelle und berichtet, Schauspieler Ewan McGregor könnte als Obi Wan in Episode IX zurückkehren. Wortwörtlich schreibt The Sun aus dem Englischen übersetzt:

Die Quelle sagt: „Ewan wird heimlich für den nächstem Star Wars Film drehen. Disney hat tatsächlich darüber nachgedacht einen eigenständigen Film über Obi Wan zu produzieren, hatte aber Bedenken, ob man die Story gut trifft.“

Star Wars Disney dementiert: Filme doch noch auf Kurs?

Zeitgleich erinnern wir uns, dass erst vor wenigen Tagen, Gerüchten zufolge, weitere geplante Star Wars Spin-Offs, darunter eben auch das Obi Wan Spin-Off, auf unbekannte Zeit auf Eis gelegt wurden, nachdem Solo ernüchternde Zuschauerzahlen vorgewiesen hat. In diesem Moment scheint das Ganze also irgendwie eine unrealistisch schöne Ankündigung zu sein.

Inhaltlicher Konflikt mit Episode V?

Rein inhaltlich gesehen wäre eine Einbindung von Ewan McGregor nicht gänzlich ausgeschlossen. Bereits in Episode VIII durften wir einen gefallenen der klassischen Trilogie Jedi-Meister begrüßen – dementsprechend stünde auch einer Rückkehr von Obi Wan als klassische Handlungsfigur theoretisch nichts im Wege.

Schwieriger gestaltet es sich jedoch bei den Feinheiten: Zum Todeszeitpunkt war Obi Wan bereits im stark fortgeschrittenen Alter, damals noch gespielt von Alec Guinness. Schon in Episode V feierte er einen kurzen Auftritt als Machtgeist und wurde dort demzufolge natürlich als älterer Mann gezeigt. Die Korrektur der Todesszene von Anakin Skywalker gibt darüber hinaus weiter Aufschluss: Erst vor einigen Jahren hat man dort Christensen digital als Machtgeist eingearbeitet, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der dunklen Seite ergriffen wurde. Obi Wan hingegen blieb der hellen Seite der Macht bis zum Schluss treu und müsste dementsprechend weiterhin gealtert erscheinen – so wie er es eben bereits in Episode V getan hat.

Star Wars Episode 9 J.J. Abrams an Bord und Termin für Kinostart bekannt

Denkbar wäre als andere Alternative natürlich noch, dass McGregor nur für Tonaufnahmen zu den Dreharbeiten erscheint – ob man daraus nun eine riesige Ankündigung machen muss, ist jedoch eine andere Frage. Disney könnte für das Ende dieser Trilogie zumindest auf eine große Zusammenführung wichtiger Figuren der letzten Jahre hinarbeiten, da ab der darauffolgenden Trilogie gänzlich Platz für neue Charaktere gemacht werden soll – irgendwo würde das schon für ein episches Ende sprechen, auch wenn es eben nur eine Tonaufnahme wäre.