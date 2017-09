Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - In voller Pracht: Neues Bild zeigt Supreme Leader Snoke

Man merkt, dass wir uns langsam aber sicher in Richtung Star Wars Episode VIII bewegen, denn immer mehr Bilder und Informationen florieren durchs Netz. Heutiges Highlight: Ein detaillierter Blick auf Supreme Leader Snoke.

Noch in diesem Jahr wird es spannend, wenn Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi in den Kinos anläuft. Fans erwarten unter anderem nicht nur die Enthüllung von Reys Eltern sondern auch einen detaillierten Einblick in die Gedanken des Oberbösewichts Snoke – schließlich spielte dieser in Episode VII eine noch wirklich keine Rolle.

Im Netz kursiert nun ein neues Bild von besgatem Oberbösewicht, der diesen mit einem wirklich grimmigen Gesichtsausdruck zeigt. Das Wichtigste sei wohl an dieser Stelle, dass wir ihn endlich halbwegs offiziell ohne seinen holografischen Auftritt zu Gesicht bekommen.

Das Bild wurde von der Community im Rahmen von Merchandise-Produkten aus dem Netz gefischt – besser gesagt zeigt es Snoke, wie er in der Topps Kartenserie verwendet werden wird, welche in naher Zukunft erscheinen soll.

Obwohl das Interesse am Charakter Snoke ziemlich groß ist, sickerte bereits im Vorfeld durch, dass uns womöglich nicht derart viele Informationen erwarten werden, wie zunächst gewünscht. Director Rian Johnson vergleicht Snoke an dieser Stelle mit dem Imperator aus der originalen Trilogie – in Episode V gab es bekanntermaßen kaum neue Informationen zum Drahtzieher im Hintergrund und ähnlich soll es sich bei Snoke verhalten – schade!

