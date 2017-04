Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Ein Traum auf der Star Wars Celebration

Was eine verrückte Zeit für einen Star Wars-Fan: Ich hatte die Ehre und durfte nach Orlando zur Star Wars: Celebration fliegen. In diesem Artikel liefere ich euch meine Eindrücke zur Fanmesse sowie zwei Videos mit zahlreichen Cosplayern, Highlights und mehr.

Stellt euch vor, ihr seid Riesen-Fan eines Themas, reist zehn Stunden zu einer Convention und dürft vier Tage lang verrückten Wahnsinn erleben. Das ist mir vor wenigen Tagen passiert, denn Electronic Arts hat mir die Möglichkeit gegeben, die Star Wars Celebration in Orlando unsicher zu machen.

Aus der ganzen Welt sind sie angereist, die Fans, Cosplayer und Anhänger des Lucasfilms-Universum. Langsam kam der Donnerstag näher, an dem Harrison Ford, Mark Hamill, John Williams und George Lucas an 40 Jahre Star Wars erinnerten und wir waren dabei!

Du stehst in diesem Raum und deine Kindheitshelden tauchen nach und nach auf der Galaxy-Stage auf und du bist mittendrin. Doch dann öffnet sich ein Vorhang und John Williams spielt Stücke aus dem Soundtrack des Star Wars-Universums. Auch das Erinnern an die verstorbene Carrie Fisher sorgte für gemeinsame Trauer im Saal, selbst bei den stärksten Männern.

Dann kam auch schon der Freitag, an dem Lucasfilms erstmals einen Blick auf Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi ermöglichte. Die Stimmung im Saal hätte man sich nicht besser vorstellen können: Als im Anschluss des Panels, das sich komplett um die Schauspieler Daisy Ridley oder John Boyega drehte, der Teaser-Trailer über die gigantische Leinwand flimmerte, war pure Stille aber gleichzeitig wahre Fazination zu spüren. Die Freude der Menschen war buchstäblich in ihren Gesichtern abzulesen. Schließlich zischten die letzten Sound-Stücke des Trailers durch die Galaxy-Stage, bevor das Publikum wieder ausrastete. Eine grandiose Stimmung!

Es war endlich soweit! Der Samstag stand vor der Tür und wir durften endlich den offiziellen Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 bestaunen. Auch hier war die Galaxy Stage wieder prallgefüllt mit zahlreichen Star Wars-Fans, die es kaum erwarten konnten, Informationen rund um den Single- und Multiplayer-Modus zu kriegen. Während des Panels durften wir viele Informationen aufschnappen, die wir für euch in unserem umfangreichen Artikel zusammengefasst haben. Zudem werden wir am kommenden Samstag, den 22. April eine ganz besondere Ausgabe Talking Games zum Thema Star Wars und Battlefront 2 servieren.

Was mir besonders auf der Star Wars Celebration in Orlando gefallen hat? Den Zusammenhalt der Community. Niemand wurde ausgeschlossen, alle hatten Spaß und konnten gemeinsam Star Wars zelebrieren. Ein unfassbares Fest für Freunde von Luke Skywalker, Kylo Ren und Han Solo.

Die Mannen von Disney haben den offiziellen Titel von Star Wars Episode 8: The Last Jedi auf Deutsch preisgegeben. Damit ist nun auch die Frage geklärt, ob es sich um einen oder mehrere Jedi ...

Derzeit kursieren im Internet neue Gerüchte zur Rolle von John Boyega in Star Wars Episode 8: The Last Jedi. Außerdem könnte es Altbewährtes in neuer Pracht zu sehen geben.