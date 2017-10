Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Neuer Trailer wird morgen veröffentlicht

Morgen, Kinder, wird’s was geben! Am morgigen Montag erscheint ein neuer Trailer zum kommenden Film Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi. Schon jetzt gab es einen kurzen Einblick in das, was uns erwartet.

Mit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney erwachte die ikonische Weltraumsaga Star Wars zu neuem Leben. Neben neuen Serien und Spin-Off-Filmen, dürfte der Fokus der Fans besonders auf der Fortsetzung der Hauptreihe liegen. Nach Episode VII - Das Erwachen der Macht erscheint im Dezember endlich Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi. Der Film setzt logischerweise nach der siebten Episode an und begleitet die Charaktere Rey und Finn auf ihrer Reise durch die Galaxis.

Morgen ist es so weit!

Lange Zeit wurde es jedoch sehr ruhig um den Film und neben einigen Bildern vom Set, einem Making-Of und einem ersten Teaser-Trailer von der Star Wars Celebration, gab es nicht viel von dem Film zu sehen. Doch das soll sich jetzt endlich ändern, denn wie Disney bestätigte, wird morgen der heißersehnte neue Trailer zu Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi veröffentlicht werden.

Um die Vorfreude zu steigern, zeigte das Unternehmen schon einige kurze Ausschnitte aus dem Trailer. Diese Schnipsel zeigen Rey während ihres Jedi-Trainings auf dem Planeten Ahch-To. Wann genau der Trailer veröffentlicht wird, was enthalten sein soll und die Dauer der Vorschau sind bisher noch nicht bekannt. So oder so ist die Euphorie groß, denn Star Wars geht endlich weiter. Möge die Macht mit euch sein!

