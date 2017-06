Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Neue Fotos zeigen den Cast

Es gibt neue Fotos zu Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi. Neben einigen neuen Charakteren, sieht man auch Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd.

Die Vanity Fair konnte eine Cover-Story zu Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi, dem neuesten Teil der Weltraumsaga, veröffentlichen. Der Fokus der professionellen Set-Fotos liegt deutlich auf den Charakteren. So gibt es einige neue Rollen zu sehen, aber auch alte Bekannte, wie Chewbacca, Rey und Finn lassen sich auf den Bildern entdecken.

Die emotionalstenn Bilder sind jedoch eindeutig die, mit der im Dezember verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher. Sie ist in ihrer Rolle als General Leia Organa zu sehen - einmal in den Armen von Mark Hamill, der die Rolle des Luke Skywalkers spielt und auf einem anderen Bild mit ihrer Tochter Billie Lourd, die ebenfalls eine Rolle in Episode 8 übernehmen wird. Schon für Episode 7: Das Erwachen der Macht stand sie vor der Kamera und spielte den weiblichen Leutnant Kaydel Ko Connix.

Die Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

Rey während ihres Trainings auf dem Planeten Ahch-Tho. Der Drehort für den Planeten war die Insel Skellig Michael, die zu den geschützen Gebieten Irlands gehört. Während die jungen Schauspieler in 45 Minuten die Insel erklommen hatten, gab man Mark Hamill die doppelte Zeit - auch wegen seines akuten Redebedarfs.

Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd. Leider wird das der letzte gemeinsame Auftritt der beiden vor der Kamera sein. Carrie Fisher verstarb im Dezember des vergangenen Jahres.

Bruder und Schwester vereint: Luke Skywalker und Leia Organa liegen sich wieder in den Armen.

Ein Neuankömmling in der Weltraumsaga: Laura Dern in ihrer Rolle als Vize-Admiral Amilyn Holdo. Sie soll mit ihrem extravaganten Mode- und Frisurengeschmack für frischen Wind in dem Film sorgen.

Benicio del Toro in seiner bisher unbekannten Rolle als zwielichtiger Charakter. Von den Filmemachern wurde er am Set 'DJ' genannt. Die Auflösung hinter dem Geheimnis seines Namens wird wohl erst im Film stattfinden.

Auch Adam Driver kehrt zurück als Kylo Ren. Gezeichnet von seinem letzten Kampf dürfte er eindeutig auf Rache gesinnt sein.

Carrie Fisher, Mark Hamill, Kathleen Kennedy und der Regisseur Rian Johnson zusammen am Set von Episode 8. Natürlich darf auch der Hund von Mark Hamill nicht fehlen.

Die Liga des Bösen: Captain Phasma, Kylo Ren und General Hux. Durch die Zerstörung der Starkiller Basis erlitten sie herbe Verluste.

Der Kern des Widerstands: General Leia Organa, BB-8, Poe Dameron, Finn und Rose Tico. Letztere ist einer der neuen Charaktere und wird von Kelly Marie Tran gespielt. Sie soll eine wichtige Rolle in den Reihen der Rebellen einnehmen und könnte vielleicht sogar das Love Interest von Finn werden.

Das Canto Blight Casino: Einer der neuen Schauplätze von Episode 9. Vorne sitzend auf dem Bild befindet sich Neal Scanlon, der als Supervisor für den Star Wars Creature Shop arbeitet.

Ein weiterer Einblick in das Casino. Auffällig sind hier die erneute Nutzung von Practical Effects, in Verbindung mit CGI, das sich im Hintergrund anhand des Greenscreens erkennen lässt.

Rey und Chewbacca gemeinsam im Rasenden Falken. Ihre Reise nach Ahch'Tho war erfolgreich - jetzt gilt es mehr über Lukes Exil herauszufinden.

Luke Skywalker übernimmt die Rolle als Mentor von Rey. Auf seinem Exilplaneten lebend, dürfte er zu einem noch spannenderen Charakter geworden sein. Vielleicht sogar etwas verschroben, wie der damalige Meister Yoda.

Die beiden Droiden der Herzen dürfen natürlich auch nicht fehlen: C-3PO und R2-D2. Ebenfalls auf dem Bild finden sich die Mitarbeiter des Droid Departments, das für die Herstellung der wandelnden Roboter zuständig ist.

