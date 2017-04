Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Die lustigsten Hommagen an das neue Poster

Die Star Wars Celebration war ein regelrechtes Sammelsurium an großartigen Enthüllungen und Überraschungen für Fans und Interessenten. Neben der Enthüllung von Star Wars Battlefront 2 gab es den ersten Teaser-Trailer inklusive Poster zu Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi zu sehen, der die Geschichte entscheidend voranbringen soll.

Auch das Internet wurde von dieser Flut von Euphorie angesteckt und teilt mittlerweile diverse lustige Hommagen an die neuen Inhalte und Bilder. Die Internetseite CinemaBlend hat eine Auswahl lustiger Hommagen zusammengestellt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Unser vergangener Beitrag unter diesem Absatz fast noch einmal alle Informationen zu Episode VIII zusammen – unter anderem findet ihr dort auch ein Poster, welches Rei in der ikonischen Pose von Luke Skywalker aus den alten Trilogie zeigt. Der blaue ‚Strahl‘ teilt vertikal den gealterten Luke Skywalker vom neuen Bösewicht Kylo Ren, die offensichtlich Schlüsselrollen in „die letzten Jedi“ spielen werden.

Das offizielle Twitter-Profil hat das oben beschriebene Konzept beispielsweise genutzt, um die bald anlaufende achte Staffel der Kultserie zu bewerben. Ein anderer Internetnutzer war offensichtlich nicht damit einverstanden, dass man Kylo Ren als Schlüsselperson identifiziert hat – dieser scheint viel mehr immer noch davon überzeugt zu sein, dass sich hinter Supreme Leader Snoke Jar Jar Binks steckt. Mal schauen, was für kreative Produkte das Netz in den kommenden Wochen noch ausspuckt.

Derzeit kursieren im Internet neue Gerüchte zur Rolle von John Boyega in Star Wars Episode 8: The Last Jedi. Außerdem könnte es Altbewährtes in neuer Pracht zu sehen geben.