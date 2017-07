Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Kylo Ren's TIE Silencer enthüllt

Die San Diego Comic Con öffnet am 20. Juli ihre Pforten und gewährt Filmfans allerlei neue Information zu diversen Blockbustern aus Hollywood. Disney steigt an dieser Stelle auch ein und gewährt wertvollen Einblick in den Inhalt von Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi – zumindest indirekt.

Auf dem unten eingebetteten Bild ist Kylo Ren’s TIE Silencer zu sehen, mit dem der Bösewicht aus Episode 7 offensichtlich in die Weiten des Weltraums aufsteigen wird. Bereits auf den ersten Blick sticht das fortgeschrittene Design hervor, welches sich deutlich von den Raumschiffen aus Episode 4 bis 6 unterscheidet. Disney veröffentlichte das Bild mit folgendem Text:

“Ren is an expert pilot — thanks to skills passed down from his father — which he puts to use in exploiting his ship’s speed and ferocity. […] There is no other First Order craft like the TIE silencer, and it is an effective tool in Ren’s mission to destroy the Resistance.”