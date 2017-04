Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Geheime Botschaften im Episode 8 Trailer

Sind euch diese Geheimnisse im ersten Teaser-Trailer zu Star Wars: Episode 8 - die letzten Jedi aufgefallen? Die Community spekuliert, sammelt Therorien und hat den Ersteindruck in Video-Form genauer analysiert. Dabei sind interessante Textpassagen herausgefiltert worden.

Während der Star Wars: Celebration in Orlando präsentierte Lucasfilms und Disney den ersten Ausblick auf Star Wars: Episode 8 - die letzten Jedi. Dabei machten findige Fans eine interessante Entdeckung: hört man sich die ersten Passagen genauer an, so erkennen man zahlreiche Anspielungen auf die Sci-Fi-Saga. Wir listen für euch in dieser News die wichtigsten Hintergründe auf. Dabei empfehlen wir euch, den Trailer parallel zu dieser News auf dieser Seite abzuspielen.

Sekunde 0:46: 'Help me Obi-Wan'

Sekunde 0:52: Das Atmen von Darth Vader

Sekunde 0:53: Ben Kenbi spricht 'Seduced by the Dark Side'

Sekunde 0:59: Yoda spricht: Surrounds us. And binds us

Sekunde 1:02: "Plagueis"

Sekunde 1:05: Das Zischen des Laserschwerts

Sekunde 1:16: Das Aufschreien der Taskenräuber

Sind euch noch weitere Hintergründe im ersten Teaser-Trailer zu Star Wars: Episode 8 aufgefallen? Die Community spekuliert in unterschiedliche Richtungen. Auch das Auftreten des Luke Skywalker sorgt für zahlreiche Therorien. Ist er zur dunklen Seite der Macht übergelaufen? Welche Handlungsstränge führen zu Kylo Ren?

Welche Therorien habt ihr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Star Wars: Episode 8 - die letzten Jedi erscheint im Dezember in unseren Kinos. Am kommenden Samstag servieren wir euch eine ganz besondere Ausgabe von Talking Games. Dort dreht sich alles um Star Wars Episode 8, sowie Informationen rund um den neuesten Ableger aus dem Hause EA: Star Wars: Battlefront 2.

