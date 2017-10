Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Film bereits komplett abgeschlossen

Wie der Regisseur Rian Johnson jetzt bestätigte, hat Star Wars: Episode VIII die Post-Production verlassen. Damit ist Die letzten Jedi bereits Monate vor der Veröffentlichung komplett abgeschlossen.

Mit Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi veröffentlicht Disney den nunmehr dritten Film aus dem Kosmos der beliebten Sci-Fi-Märchen. Dabei setzt der Film logischerweise nach den Geschehnissen von Episode VII: Das Erwachen der Macht an und setzt die Hauptgeschichte fort.

It's a wrap!

Der Film erscheint zwar erst am 14. Dezember in den deutschen Kinos, doch wie nun bestätigt wurde, ist der Film schon jetzt komplett abgeschlossen. Dies bestätigte der Regisseur Rian Johnson auf seinem eigenen Instagram-Account mit einem Bild, das ihn und die gesamte Post-Production-Crew vor einem Schild mit dem Wort 'Finish' zeigt. Dabei bedankt er sich bei dem Team für die vielen Stunden in dunklen Räumen und vor den Bildschirmen. Bereits am 22. Juli fiel die letzte Klappe der Dreharbeiten zu dem Film. Somit befand sich der Film etwa zwei Monate in der Post-Produktion, was im Hinblick auf die Special Effects und Details als durchaus kurz zu bezeichnen ist.

Zeit für neuen Trailer?

Obwohl der Film in drei Monaten erscheint und jetzt komplett abgeschlossen wurde, gibt es bisher nur einen offiziellen Teaser-Trailer zum Film. Wie Mark Hamill, der den Luke Skywalker verkörpert, jedoch vor wenigen Tagen auf Twitter verlauten ließ, könnte sich dies am 9. Oktober ändern. Auf die Frage eines Fans, wann mit einem neuen Trailer zu rechnen sei, antwortete Hamill, dass er an eben diesem Tag einen Blick auf Monday Night Football werfen sollte - "natürlich komplett ohne besonderen Grund". Kurz darauf löschte Hamill den Tweet und ließ verlauten, dass Disney ein Datum mitteilen werde, wenn sie so weit wären.

Höchstwahrscheinlich hätte Mark Hamill dieses Detail noch nicht verraten dürfen und wurde von Disney auf den Fehler hingewiesen, wodurch er seinen Tweet löschen musste. Es bleibt jedenfalls spannend und ein Trailer sollte tatsächlich spätestens im Oktober erscheinen, denn auch wenn es sich um Star Wars handelt, dürfte Marketing rund um den Film wohl trotzdem wichtig sein.

Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi erscheint am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos.

