Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Erster Blick auf Carrie Fisher am Set

Vor wenigen Stunden startete in Orlando die diesjährige Star Wars Celebration. Den Auftakt bildete dabei unter anderem ein emotionales Video als Tribut an die Ende 2016 verstorbene Carrie Fisher - sogar im Kostüm ihrer Rolle in Episode 8.

Sie war für viele junge Menschen ein Vorbild, ein Symbol und eine wahre Heldin: Carrie Fisher. Sie sorgte nicht nur durch ihre legendäre Rolle als starke Prinzessin Leia für diese Position, sondern auch durch die vielen darauffolgenden Jahre, die von Sucht und psychischer Krankheit geprägt waren. Dabei verlor sie jedoch nie den Humor und machte so auf ihre eigene Art und Weise vielen Menschen Mut.

Star Wars Celebration nicht ganz ohne Leia Organa

Nun startete in Orlando die diesjährige Star Wars Celebration, ein Event einzig und allein für die epische Weltraumsaga. Die Feierlichkeit begann mit einem Panel zum 40-jährigen Jubiläum von Star Wars. Alle waren gekommen: Ob Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker) oder Peter Mayhew (Chewbacca). Doch auch Carrie Fisher bekam ihren verdienten Tribut: Mit einem knapp fünfminütigen Video wurde auf die vielen Jahre zurück geblickt und ihr Leben zelebriert.

Als wären diese emotionalen Minuten nicht schon ergreifend genug, konnte man sogar einen kurzen Ausschnitt sehen, in dem sie sich offenbar am Set zu Episode 8: Die letzten Jedi befindet. Dass sie mit an Bord sein wird und ihre Dreharbeiten bereits abgeschlossen waren, war bekannt. Doch dass dieses erste Bild noch vor dem offiziellen Trailer veröffentlich wird, ist etwas überraschend.

Anbei findet ihr das Video, bei dem sie mit Regisseur Rian Johnson am Set von Episode 8 zu entdecken ist.

Möge die Macht mit ihr sein!

