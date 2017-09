Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi

Okay blicken wir noch einmal in die Vergangenheit, als der Titel von Star Wars Episode VIII enthüllt wurde. „The Last Jedi“ nennt sich dieser und sorgte damals auch im amerikanischen Raum für einiges an Verwirrung – schließlich differenziert das Englische „the“ nicht zwischen Singular und Plural.

Erst im Rahmen der ausländischen Übersetzungen, wie beispielsweise hierzulande, stellte sich heraus, dass der Film „Die letzten Jedi“ heißt – eindeutig Plural, was mit dem Plot auch ziemlich gut vereinbar war, da aktuell mehrere potentielle Charaktere wie Luke Skywalker und Rey herumgeistern. So weit, so gut. Nun sprach Director Rian Johnson über besagten Titel und verriet unter anderem folgendes:

It's in the opening crawl of The Force Awakens. Luke Skywalker, right now, is the last Jedi. There's always wiggle room in these movies --- everything is from a certain point of view --- but coming into our story, he is the actual last of the Jedi. And he's removed himself and is alone on this island, for reasons unknown.