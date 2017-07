Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Behind the Scenes-Material veröffentlicht

Während der D23 Expo - der Messe rund um die Marken von Disney - wurde neues Behind the Scenes-Material zum kommenden Film Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi veröffentlicht. Dort sehen wir erstmals Szenen, die etwas mehr auf die Inhalte spekulieren lassen.

Es sind nur noch wenige Monate bis die legendäre Weltraum-Saga Star Wars fortgesetzt wird. Mit Episode 8: Die letzten Jedi wird die Geschichte rund um Rey und Finn fortgesetzt. Im Rahmen der aktuell stattfindenden D23 Expo wurde während eines Panels ebenfalls neues Behind the Scenes-Material zum Film veröffentlicht.

In den Szenen sehen wir unter anderem die leider verstorbene Carrie Fisher in ihrer Rolle als General Leia Organa. Besonders positiv fallen auch die vielfältigen Figuren auf, die nicht per CGI in den Film eingebaut werden, sondern speziell für den Dreh gebaut wurden. Diese sogenannten Animatronics sind für viele Fans ein wichtiger Faktor, um die Filme nicht zu sehr mit computergenerierten Effekten zu überladen.

Auch Rey in ihrer Rolle als kommende Jedi wird gezeigt - u.a. wie sie mit ihrem Meister Luke Skywalker trainiert. Doch das Highlight dürfte der Mon Calamari Admiral Ackbar sein, der seinen legendären Satz "It's a trap" ausnahmsweise etwas anders abändert. In diesem Sinne: "It's a wrap!"

Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi läuft am 14. Dezember in den deutschen Kinos an.

