Star Wars Episode 8: The Last Jedi - Neuer Film hat endlich einen Namen

Endlich wissen wir, wie die achte Episode von Star Wars lautet. Disney hat bekannt gegeben, dass der neue Teil unter dem Namen The Last Jedi laufen wird - der Release erfolgt wie geplant im Dezember.

Diesen Dezember dürfen wir uns über Star Wars Episode 8: The Last Jedi freuen, wie jetzt offiziell von Disney bekannt gegeben wurde. Nach monatelangen Vermutungen wissen wir nun, wie der Name des neuen Films denn lautet.

Star Wars: The Last Jedi (zu deutsch: Krieg der Sterne - Der letzte Jedi) ist der Nachfolger von Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht und folgt auf den Ende 2016 erschienenen Ableger Star Wars: Rogue One.

Alles zu Star Wars: The Last Jedi

Der neue Film wird von Rian Johnson verfasst und von Kathleen Kennedy sowie Ram Bergman produziert. Die ausführende Produktion wird bei The Last Jedi von J.J. Abrams, Jason McGatlin und Tom Karnowski übernommen.

Star Wars Episode 8: The Last Jedi soll am 14. Dezember 2017 in die Kinos kommen.

