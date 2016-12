Während der PlayStation Experience kam es auch zu diversen Neuankündigungen. So erschien der offizielle Rogue One: Scarif-Trailer, der letzte DLC zu Star Wars: Battlefront.

Bereits vor einigen Tagen berichteten wir über Star Wars: Battlefront und dem letzten DLC Rogue One: Scarif. Passend zum ersten Spin-off der Filmreihe Rogue One: A Star Wars Story haben sich die Mannen von Electronic Arts den passenden DLC zurechtgelegt. Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Jyn Erso und Orson Krennic als spielbare Helden verbaut wurden.

Passend zur aktuell stattfindenden PlayStation Experience haben DICE und EA den offiziellen Teaser-Trailer veröffentlicht. Hier wird das Schlachtfeld und der neue Planet Scarif gezeigt. Außerdem sehen wir Kämpfe, die im Weltraum stattfinden sollen. Die offizielle Beschreibung sieht vor, dass Kämpfe zu Weltraum und zu Boden stattfinden, was wiederum bedeutet, dass wir einen neuen Spielmodus mit mehreren Phasen erhalten.

Am 6. Dezember ist es schließlich soweit und ihr könnt Rogue One: Scarif ausprobieren, vorausgesetzt ihr verfügt über einen Season-Pass. Falls ihr keinen Pass besitzt, müsst ihr euch noch bis zum 20. Dezember 2016 gedulden. Zeitgleich erscheint die Star Wars Battlefront - Rogue One: X-Wing VR Mission, die kostenlos für die PlayStation 4 und für die neue Technologie der Virtual Reality veröffentlicht wird.

