Der letzte DLC zu Star Wars: Battlefront steht in den Startlöchern. EA und DICE haben den offiziellen Release-Termin zu Rogue One: Scarif und Rogue One: X-Wing VR Mission bekanntgegeben.

Mit Rogue One: Scarif wird Star Wars: Battlefront vorerst den letzten großen DLC erhalten. Die Mannen von Electronic Arts und DICE haben kürzlich über das Datum der Veröffentlichung gesprochen. In Scarif werden die Spieler mit einer Spieleadaption des neuen Kinofilms Rogue One: A Star Wars Story konfrontiert.

Falls ihr im Besitz eines Season-Passes seid, dann darf bereits ab dem 6. Dezember 2016 zu den Waffen gegriffen werden. Dabei fallen keine zusätzlichen Kosten an, da der DLC im "Season Pass" enthalten ist. Zur gleichen Zeit wird die VR-Mission für die PlayStation VR gestartet. Auch hier könnt ihr euch kostenlos ins Getümmel der Star Wars Battlefront - Rogue One: X-Wing VR Mission stürzen. Wenn kein Season-Pass vorliegt, dann stehen die Inhalte ab dem 20. Dezember 2016 zum Kauf zur Verfügung.

Tipp: Ultimate Edition offiziell angekündigt!

Durch den DLC Rogue One: Scarif erhalten die Spieler Zugriff auf vier neue Mehrspielerkarten, die euch beispielsweise zum Kampf am Strand von Scarif aufrufen. Die neuen Helden belaufen sich auf Jyn Erso und Orson Krennic. Ein neuartiger mehrteiliger Spielmodus soll ebenfalls enthalten sein. Dieser soll vorerst im Weltraum und im Anschluss zu Land stattfinden. An diesem Wochenende sind zudem die bisherigen DLCs gratis anspielbar. Dafür ist lediglich eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus oder Xblox Live Gold nötig. Außerdem gibt es die vierfachen Erfahrungspunkte.

