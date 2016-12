In Kürze ist es soweit, Star Wars: Battlefront erhält den nächsten großen DLC. Mit Rogue One: Scarif kommen auch zahlreiche Änderungen ins Spiel. Welche Verbesserungen hält der Patch bereit?

Der kommende DLC zu Star Wars: Battlefront wird am 6. Dezember 2017 veröffentlicht. Der Regelfall sieht vor, dass mit dem Erscheinen eines größeren DLCs auch ein Patch einhergeht. So wird dies auch durch Rogue One: Scarif geschehen. Die Mannen von DICE haben nun verkündet, was im nächsten Update abgeändert wird.

Paul Keslin, Produzent bei DICE, gab zu verstehen, dass neue Spielmodi für die letzte Erweiterung "Todesstern" geplant seien. An den Spiellisten möchten sie keine Änderungen vornehmen. Dafür erhalten die Helden, die bereits im Spiel implementiert sind, neue Charakterzüge. Es ist zudem mit diversen Verstärkungen und Abschwächungen zu rechnen.

Außerdem hat Guillaume Mroz bestätigt, dass einer der Helden einen schützenden Trupp erhalten wird. Jyn ist jedoch auf den Nahkampf spezialisiert. Es ist davon auszugehen, dass Orson Krennic ähnlich wie der Imperator nicht alleine über das Schlachtfeld ziehen wird.

Star Wars in Virtual Reality

Wer nicht über einen Season-Pass verfügt, der muss sich noch bis zum 20. Dezember 2016 gedulden. Außerdem wartet die Star Wars Battlefront - Rogue One: X-Wing VR Mission auf uns, die kostenlos via PlayStation VR zur Verfügung gestellt wird. Wer wollte nicht schon immer mal in einem X-Wing sitzen und das Imperium bekämpfen?

Teaching some French : secret de polichinelle. Means a secret that everyone knows about... like that Vanilla heroes are getting traits — Guillaume Mroz (@guillaume_mroz) 29. November 2016

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront - Neuer DLC Death Star jetzt erhältlich Electronic Arts hat den neuen DLC Death Star zu Star Wars: Battlefront veröffentlicht. Die Erweiterung ist ab sofort für Käufer des Season Passes zum Download erhältlich.