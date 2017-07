Star Wars: Battlefront - Double-XP-Weekend gestartet

Solltet ihr für das vor uns liegende Wochenende noch nichts geplant haben und Star Wars-Fan sein, empfehlen wir den Schlachtfeldern von Star Wars: Battlefront einen erneuten Besuch abzustatten, um im Rahmen eines weiteren Double-XP-Weekend doppelte Erfahrungspunkte spendiert zu bekommen.

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden, bis Electronic Arts und DICE Multiplayer-Shooter Star Wars: Battlefront 2 erscheint. Um die Zeit möglichst schnell verstreichen zu lassen, empfiehlt es sich noch einmal die Schlachtfelder des Vorgängers zu betreten. Schließlich ist für das kommende Wochenende ein weiteres Double-XP-Weekend angekündigt worden, an dem ihr ab sofort teilnehmen könnt.

In allen Modi winken auf dem PC, der PlayStation 4 sowie der Xbox One doppelte Erfahrungspunkte, die eurem Konto gutgeschrieben werden. Der Event läuft bereits seit dem gestrigen Donnerstag und wird am 16. Juli 2017 um 11 Uhr wieder beendet.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Wer so lange nicht mehr warten kann, bekommt vom 04. bis zum 09. Oktober die Gelegenheit den Titel innerhalb der offenen Beta auszuprobieren.

