Star Wars: Battlefront 2 - Was wir bislang über die Story wissen

Star Wars: Battlefront 2 wird eine Singleplayer-Kampagne bieten. Während des Panels wurde etwas genauer auf die Story eingegangen und sogar ein Buch angekündigt.

Schon vor wenigen Tagen wurde der erste Teaser-Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 veröffentlicht, der einen eigenen Story-Modus ankündigte. Während des Reveal-Panels wurde nun etwas genauer auf die Inhalte der Geschichte eingegangen.

Kommandantin auf Abwegen

Ihr schlüpft in die Rolle der Kommandantin Iden Versio, die sich zu Beginn mit dem Inferno Squad auf dem Waldplaneten Endor befindet. Von dort muss sie mit ansehen, wie der zweite Todesstern zerstört wird und somit auch der Imperator verstirbt. Sie schwört sich den Imperator zu rächen und übernimmt die Kontrolle über die Reste der imperialen Truppen.

Die Geschichte wird sich über mehrere Kapitel ziehen, die sich ebenfalls in unterschiedliche Lebensabschnitte der Protagonisten aufteilen. So wird man zum Beispiel zu ihrem Heimatplanen Vardos zurückkehren, der sich komplett in der Hand des Imperiums befindet und von den Ideen eben jenes Imperiums überzeugt ist.

Auf diese Art und Weise bekommt man endlich die Sicht auf die Motivation des Imperiums und seiner Anhänger. Dies war bisher in dem Ausmaße nur in den Romanen möglich.

Um das Aussehen von Iden möglichst gut umzusetzen, wurde die Schauspielerin Janina Gavankar engagiert. Doch DICE und Lucasfilm gehen noch weiter.

Man wird in bestimmten Abschnitten auch die Rollen anderer Charaktere übernehmen können und beispielsweise in die Haut von Luke Skywalker oder Kylo Ren schlüpfen können.

Vorgeschichte zum Spiel in eigenem Roman

Die bekannte Autorin Christie Golden, die schon in den vergangenen Jahren mit ihren Star Wars-Romanen glänzen konnte, schreibt aktuelll an einem Buch namens Star Wars: Battlefront 2 - Inferno Squad. In dem Buch geht es um die Vorgeschichte des Inferno Squads und wie es zu dem wurde, was es heute ist. Man wird also ebenfalls sehen, wie sich die Charaktere und ihre Beziehungen entwickelten. Der Roman soll am 25. Juli veröffentlicht werden.

Das Spiel Star Wars: Batllefront 2 soll am 17. November für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

